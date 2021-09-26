أرقام ديربي روما: مورينيو يسقط وبيدرو ينضم لقائمة خاصة.

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حقق لاتسيو انتصارًا غاليًا على روما بنتيجة 3-2 في ديربي العاصمة الإيطالية، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي «سيريا أ».

ودخل لاتسيو المباراة وهو بدون فوز في اخر 3 جولات (تعادل 2 وخسر 1)، لكن اصحاب الأرض بدأوا المباراة بشكل قوي وسجلوا هدفين في أول 19 دقيقة من زمن المباراة عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وبيدرو.

وقلص روما الفارق لهدف عن طريق المدافع روجير إيبانيز، وقبل نهاية الشوط الأول بـ 4 دقائق.

وبعد 18 دقيقة من بداية الشوط الثاني، سجل فيليبي أندرسون الهدف الثالث لـ لاتسيو، ورد عليه سريعًا جوردان فيريتو، لاعب وسط روما، بهدف بعد 6 دقائق فقط من هدف لاتسيو الثالث.

وحاول روما العودة في النتيجة لكن أصحاب الأرض حافظوا على تقدمهم ليحققوا انتصارًا غاليًا بالديربي، ليرتفع رصيدهم إلى 11 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد روما عند 12 نقطة في المركز الرابع.

رجل المباراة:

على الرغم من الخسارة، حصل لاعب الوسط الفرنسي جوردان فيرتو على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد اداء كبير من لاعب روما الذي اشترك في تسجيل هدفي فريقه بالمباراة من خلال صناعة الهدف الأول وتسجيل الهدف الثاني.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- جوزيه مورينيو أصبح أول مدرب من روما يخسر مباراة الديربي الأولى له ضد لاتسيو في الدوري، منذ لويس إنريكي في عام 2011.

- فقط تشيرو إيموبلي (8) اشترك في تسجيل أهداف في سيريا أ هذا الموسم أكثر من جوردان فيرتو (6، سجل 4 وصنع 2).

- بيدرو أصبح ثالث لاعب في تاريخ الديربي يسجل لصالح الطرفين، بعد آرني بينجت سيلمونسون وألكسندر كولاروف.

- هدف سيريجي ميلينكوفيتش-سافيتش (بعد 9 دقائق و52 ثانية من بداية المباراة) هو أسرع هدف في الديربي من جانب لاتسيو في الدوري، منذ هدف هيرنانيس في مارس 2012 (بعد 9 دقائق و11 ثانية)