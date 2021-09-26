افتتاح مسجدين بمركز الطود جنوب الأقصر الجمعة

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أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الاقصر قيام المديرية، يوم الجمعه القادم، الأول من أكتوبر المقبل، بافتتاح مسجدين جديدين من المساجد التي تم الانتهاء من بنائها وتشييدها بالمحافظة.

أوضح أن المسحدبن هما، مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود، ومسجد المصطفى بنجع العبور بمركز ومدينة الطود، بحضور قيادات الدعوة بالمديريه وإدارة اوقاف الطود.

وأضاف أن ذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذي تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.