افتتاح مسجدين بمركز الطود جنوب الأقصر الجمعة

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أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الاقصر قيام المديرية، يوم الجمعه القادم، الأول من أكتوبر المقبل، بافتتاح مسجدين جديدين من المساجد التي تم الانتهاء من بنائها وتشييدها بالمحافظة.
أوضح أن المسحدبن هما، مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود، ومسجد المصطفى بنجع العبور بمركز ومدينة الطود، بحضور قيادات الدعوة بالمديريه وإدارة اوقاف الطود.
وأضاف أن ذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذي تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.