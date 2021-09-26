أخبار عاجلة

فرنسا.. نحو 3 آلاف من رجال الكنيسة متهمون بالاعتداء الجنسي على الأطفال -
«عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى السعودية -
«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارتا الهجرة والتخطيط وبدور المصريين بالخارج في مساندة المشروع -
«حقوق إنسان الشيوخ»: مصر لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين -
رئيس «النواب» يحيل 3 قوانين للجان النوعية .. تعرف عليها -
نائب: حملة تطعيم كورونا بالجامعات تساهم في انتظام العام الدراسي الجديد -
حتى لا تضر ظهرك.. تعرَّف على الوزن المثالي لحقيبة اليد! -
شاهين.. خبير بالأرصاد يرسم خارطة التوقعات للمملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة -
مدينة الجلود في الروبيكي تستقبل وفد كلية القادة والاركان الزامبي -
ضبط هارب في قضية سرقة بالإكراه في طوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

إنبي يحسم التعاقد مع صفقة سوبر

Print
إنبي يحسم التعاقد مع صفقة سوبر إنبي يحسم التعاقد مع صفقة سوبر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح مسؤولو نادي إنبي برئاسة مصطفى الأمير، في حسم التعاقد مع فيكتوريان أديبايور، صانع ألعاب منتخب النجير، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي نادي انبي، نجحوا في حسم التعاقد مع فيكتوريان أديبايور، في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعدما أشاد حلمي طولان، المدير الفني للفريق بإمكانيات اللاعب الفنية، وقدرته على اللعب في جميع مراكز خط الهجوم.

ومن المنتظر أن يعلن النادي البترولي، عن التعاقد مع لاعب النيجر، بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

يُذكر أن انبي، دعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من أحمد جمعة، مهاجم النادي المصري البورسعيدي، عمر عدلي، مدافع نادي المريخ، مصطفى جمال، لاعب خط وسط طلائع الجيش، حسام عرفات وخالد رضا لاعبا وادي دجلة، الغاني ماساهودو الحسن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى السعودية

«عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى السعودية

«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارتا الهجرة والتخطيط وبدور المصريين بالخارج في مساندة المشروع

«حياة كريمة» تشيد بجهود وزارتا الهجرة والتخطيط وبدور المصريين بالخارج في مساندة المشروع

«حقوق إنسان الشيوخ»: مصر لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين

«حقوق إنسان الشيوخ»: مصر لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين

رئيس «النواب» يحيل 3 قوانين للجان النوعية .. تعرف عليها

رئيس «النواب» يحيل 3 قوانين للجان النوعية .. تعرف عليها