إنبي يحسم التعاقد مع صفقة سوبر

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نجح مسؤولو نادي إنبي برئاسة مصطفى الأمير، في حسم التعاقد مع فيكتوريان أديبايور، صانع ألعاب منتخب النجير، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي نادي انبي، نجحوا في حسم التعاقد مع فيكتوريان أديبايور، في الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعدما أشاد حلمي طولان، المدير الفني للفريق بإمكانيات اللاعب الفنية، وقدرته على اللعب في جميع مراكز خط الهجوم.

ومن المنتظر أن يعلن النادي البترولي، عن التعاقد مع لاعب النيجر، بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

يُذكر أن انبي، دعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من أحمد جمعة، مهاجم النادي المصري البورسعيدي، عمر عدلي، مدافع نادي المريخ، مصطفى جمال، لاعب خط وسط طلائع الجيش، حسام عرفات وخالد رضا لاعبا وادي دجلة، الغاني ماساهودو الحسن.