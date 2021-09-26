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باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، يكشف حقيقة رحيله عن فريقه الحالي والانتقال لتدريب الوحدة الإماراتي بداية من الموسم الجديد. وكان حازم فتوح مدير أعمال كارتيرون، أعلن خلال أن الوحدة دخل في مفاوضات مع مدرب الزمالك قبل أن يجدد المدرب الفرنسي عقده مع الأبيض.

وخرج كارتيرون المدرب الفرنسي خلال تصريحاته الصحفية، ليؤكد أنه لايعمل شيئا عن عرض الوحدة الإماراتي خلال الفترة الحالية، خاصة وأنه جدد عقده مع الزمالك لمدة 3 مواسم، وحاليا يعد لاعبيه للموسم الجديد.

أكد حازم فتوح وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الأخير كان سيرحل عن النادي مرة أخرى إلى الوحدة الإماراتي.وتابع حازم في تصريحات تليفزيونية:«كارتيرون كان سيرحل عن الزمالك ويدفع الشرط الجزائي البالغ ١٥٠ ألف دولار».

وأكمل :«سافرت إلى الإمارات وأفسدت المفاوضات، الزمالك فريق كبير وكان من غير المقبول أن يرحل المدرب بهذا الشكل، لم أجلب هذا العرض له، وكيله السابق هو الذي أحضره».