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فاتي: فخور بقميص ميسي وسنقاتل لتحقيق «الليجا»

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فاتي: فخور بقميص ميسي وسنقاتل لتحقيق «الليجا» فاتي: فخور بقميص ميسي وسنقاتل لتحقيق «الليجا»

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عبر أنسو فاتي لاعب برشلونة العائد من الإصابة، عن سعادته الكبيرة بما قدمه في الدقائق التي شارك بها خلال لقاء النادي الكتالوني أمام ليفانتي اليوم.

وكان اللاعب الشاب قد سجل الهدف الثالث لبرشلونة في مرمى ليفانتي في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 3-0 في إطار مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني.

وقال فاتي: «لم أكن اتخيل عودة مثل هذه، أشكر الأطباء والمعالجين الذين كانوا معي طوال عملية العافي، والجماهير أيضا الذين كانوا مذهلين،عائلتي عانت كثيرا في تلك الأشهر، أنا أشعر بالامتنان للجميع».

وأضاف: «أنا لاعب إضافي، والآن سأحاول مساعدة الفريق حين يحتاجني. سنرى كيف أشعر بدنيا في الوقت الحالي، ولكن من الواضح أني سأحتاج إلى العمل للحصول على الدقائق».

وتحدث فاتي عن قميصه الجديد: «إنه فخر كبير أن أرتدي القميص رقم 10 بعد ليو. أنا ممتن للقادة وللنادي لأنهم منحوني الفرصة لارتدائه».

واختتم فاتي حديثه: «نحن برشلونة وسنقاتل على لقب الليجا وعلى دوري أبطال أوروبا وجميع المسابقات، يجب أن نقاتل على كل شيء».

المصرى اليوم

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