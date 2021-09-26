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الأسطورة بيليه يعتذر لـ ميسي.. تعرف على السبب

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الأسطورة بيليه يعتذر لـ ميسي.. تعرف على السبب الأسطورة بيليه يعتذر لـ ميسي.. تعرف على السبب

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اعتذر الأسطورة البرازيلي الخالدة الجوهرة السمراء بيليه لنظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين في رسالة مؤثرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وسجل ميسي في العاشر من الشهر الجاري ثلاثة أهداف «هاتريك» لمنتخب بلاده خلال مباراة الأرجنتين وبوليفيا في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات 2022 في قطر ليصبح أفضل هدّاف في تاريخ قارة أمريكا الجنوبية على الصعيد الدولي بـ 79 هدفاً ومتفوقاً على بيليه صاحب الـ 77 هدفاً دولياً.

وكتب بيليه تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» اعتذر فيها على تأخره في تهنئة ميسي بالإنجاز الذي حققه، وكشف بيليه في رسالته أن ما أخره هو الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخراً وأدت لدخوله المستشفى لعدة أيام.

وقال بيليه في رسالة الاعتذار عبر «فيسبوك»: أهلا ليونيل ميسي، أعتذر عن التأخير ولكن مع ذلك، لا أريد إهدار فرصة تهنئتكم على تجاوز رقم قياسي جديد حققته مطلع الشهر الحالي.

وتالع بيليه: موهبتك في كرة القدم لا تُصدق، أتمنى أن تغزو الملاعب أكثر وأكثر، جنباً إلى جنب مع أصدقائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

المصرى اليوم

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