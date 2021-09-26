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يكشف عن توتر العلاقة بين مبابي ونيمار: «لا يمرر لي»

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فيديو يكشف عن توتر العلاقة بين مبابي ونيمار: «لا يمرر لي» يكشف عن توتر العلاقة بين مبابي ونيمار: «لا يمرر لي»

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على الرغم من الانتصارات المدوية لفريق باريس سان جيرمان في بطولة الدوري الفرنسي منذ انطلاق الموسم الجاري، إلا أن الحقائق تشير إلى أن النار مشتعلة تحت الرماد بين نجوم الفريق الكبار.

ويضم باريس سان جيرمان حالياً كوكبة من أفضل نجوم العالم لاسيما في خط الهجوم بوجود الثلاثي: البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكشفت تقارير فرنسية، اليوم الأحد، عن أن هناك حالة من الغضب والاستياء تسيطر على مبابي من زميله البرازيلي الموهوب نيمار دا سيلفا بسبب تعمد الأخير عدم تمرير الكرات الحاسمة له في المباريات.

وتغلب باريس سان جيرمان أمس على نظيره مونبيليه بهدفين للاشيء ضمن الجولة الثامنة من مباريات الدوري الفرنسي، وسجل هدفي البي إس جي السنغالي إدريسا جاي والألماني جوليان دراكسلر، من تمريرة سحرية للموهوب نيمار.

وعقب تسجيل دراكسلر للهدف الثاني قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، أظهرت كاميرات «كانال بلس» الفرنسية مبابي وهو يتحدث مع إدريسا جاي على مقاعد البدلاء ويقول له والغضب يسيطر عليه: نيمار لا يمنحني مثل هذه التمريرات.

المصرى اليوم

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