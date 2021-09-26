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تتقدم رسميًا بطلب لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027

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مصر تتقدم رسميًا بطلب لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027 تتقدم رسميًا بطلب لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027

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أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه سيتوجه فجر اليوم الأحد، إلى نيجيريا لحضور اجتماع «الأنوكا«اتحاد الاتحادات الأفريقية.

وقال صبحي في تصريحات صحفية إنه سيشارك في الاجتماعات الخاص بالانوكا وانه سيتقدم بطلب لاستضافة لـ دورة الألعاب الأفريقية 2027 وذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة بعد نجاح مصر في انها أصبحت قبلة بطولات العالم بفضل بنية التحتية المؤهلة لاستضافة كبرى البطولات العالمية والقارية.

وثمن صبحي علي النهضة الإنشائية الرياضية في عهد الرئيس عبدالفتاح والتى جعلت مصر قبلة بطولات العالم، مؤكدا أن مصر لديها بنية تحتية على أعلى مستوى تستطيع استضافة كبرى البطولات العالمية.

المصرى اليوم

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