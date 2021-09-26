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رسمياً.. نجم آرسنال ومانشستر سيتي ومنتخب فرنسا يعلن اعتزاله

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رسمياً.. نجم آرسنال ومانشستر سيتي ومنتخب فرنسا يعلن اعتزاله رسمياً.. نجم آرسنال ومانشستر سيتي ومنتخب فرنسا يعلن اعتزاله

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بعد رحلة مثيرة للجدل داخل ملاعب الساحرة المستديرة أعلن نجم منتخب فرنسا وفريقي آرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين، سمير نصري اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وكشف سمير نصري اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021 تعليق حذائه بشكل نهائي بعد رحلة مميزة لاسيما في الملاعب الإنجليزية.

وظل نصري، بلا نادٍ منذ الرحيل عن أندرلخت البلجيكي في العام الماضي، لكنه لم يعلن اعتزاله خلال هذه الفترة التي قاربت على العام.

ونشرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية الشهيرة اليوم عبر حسابها على تويتر خبر اعتزال اللاعب بشكل نهائي عن عمر ناهز الـ 34 سنة.

الجدير بالذكر أن سمير نصري لعب مع آرسنال خلال الفترة من 2008 وحتى 2011، ولم يحقق أي لقب، ثم انتقل إلى مانشستر سيتي حتى 2017، وفاز معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، وكأس رابطة الأندية المحترفة ودرع الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة.

وعلى الصعيد الدولي لعب سمير نصري مع منتخب فرنسا 41 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف فقط.

المصرى اليوم

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