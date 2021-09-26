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السودان يصد محاولة توغل للجيش الإثيوبي في أراضيه

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السودان يصد محاولة توغل للجيش الإثيوبي في أراضيه السودان يصد محاولة توغل للجيش الإثيوبي في أراضيه
أجبر القوات المتسللة على التراجع

السودان يصد محاولة توغل للجيش الإثيوبي في أراضيه

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، صد محاولة توغل لقوات إثيوبية في منطقة على الحدود بين البلدين.

وذكر الجيش في بيان نقلته "رويترز"، إنه صد محاولة توغل في قطاع أم براكيت وأجبر القوات الإثيوبية على التراجع.

من جانبه، بين قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن الحادث وقع أمس، وأنه يظهر إلى أي مدى يعمل الجيش على حماية البلاد في أعقاب محاولة انقلابية وقعت في الخرطوم الأسبوع الماضي.

وتصاعدت حدة التوترات على الحدود بين السودان وإثيوبيا منذ تفجر صراع في إقليم تيجراي الشمالي في إثيوبيا العام الماضي أدى إلى تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين على شرق السودان.

وتركز التوتر في منطقة من الأراضي الزراعية الخصبة تعرف باسم الفشقة تتنازع الدولتان على خط الحدود فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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