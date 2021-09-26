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برأ وائل جمعة مدير المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، اللاعب مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي، بشأن واقعة مباراة الجابون وحسم موقف انضمام اللاعب إلى معسكر المنتخب المقرر انطلاقة الثلاثاء المقبل استعدادا لمباراتى ليبيا.

وقال جمعة إنه لا توجد أي عقوبات ضد اللاعب سواء من اتحاد الكرة أو منتخب مصر السابق بقيادة حسام البدرى.

وقال: حسام البدرى برأ مصطفى من تصرفاته في مباراة الجابون.

وكشف جمعة أن محمد صلاح تحدث معه وطلب تأكيد الحجز وتأكيد موعد الوصول إلى مصر للمشاركة في مباراتى ليبيا.