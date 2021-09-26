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اقتحم الدولي المصري محمد صلاح قائمة اللاعبين مسجلي الـ 100 هدف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل هدف فريقه الثاني في شباك برينتفورد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء امس السبت 25-9-2021 ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج والتي انتهت بالتعادل 3-3.

سجل أهداف ليفربول ديوجو جوتا في الدقيقة 31، ومحمد صلاح 54، وكورتيس جونز 67، بينما سجل أهداف برينتفورد بينوك في الدقيقة 27، وجانيلت 63، وويسا 82.

ورغم تعادل ليفربول إلا أنه استغل خسارة مانشستر يونايتد وتشيلسي واعتلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، فيما رفع برينتفورد رصيده إلى النقطة 9 في المركز التاسع.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو يحتوى على أهداف محمد صلاح الـ100 في الدوري الإنجليزي تحت تعليق: «تبحث عن السعادة؟ حسنًا، جرعتك ستجدها هنا.. استمتعوا بجميع أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول».

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