أخبار عاجلة

"الفتاة الغارقة" تثير قلق الإسبان -
علي الصاوي يتأهل لنهائي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه -
طلب إحاطة للإسراع في تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ بين المحافظات -
سمر حمزة تشارك في بطولة العالم للمصارعة -
السيسي: توجيهات للحكومة بتوفير مخصصات لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة -
وزير التموين يبحث مع وزير الزراعة الفرنسي زيادة التعاون بين البلدين -
اليوم .. انقطاع التيار الكهربائي عن 9 مناطق بمدينة المنيا -
«قومى المرأة» يهنئ الدكتورة عبلة الألفى لفوز الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال -
عروض مسرحية وندوتان ومائدة مستديرة ضمن فعاليات اليوم الخامس من القومي للمسرح -
دبي.. جناح المملكة في "إكسبو" يبدأ باستقبال زوّاره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

ليفربول ينشر جميع أهداف محمد صلاح الـ100 في الدوري الإنجليزي .. «استمتعوا»

Print
ليفربول ينشر فيديو جميع أهداف محمد صلاح الـ100 في الدوري الإنجليزي .. «استمتعوا» ليفربول ينشر جميع أهداف محمد صلاح الـ100 في الدوري الإنجليزي .. «استمتعوا»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اقتحم الدولي المصري محمد صلاح قائمة اللاعبين مسجلي الـ 100 هدف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما سجل هدف فريقه الثاني في شباك برينتفورد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء امس السبت 25-9-2021 ضمن منافسات الجولة السادسة من البريميرليج والتي انتهت بالتعادل 3-3.

سجل أهداف ليفربول ديوجو جوتا في الدقيقة 31، ومحمد صلاح 54، وكورتيس جونز 67، بينما سجل أهداف برينتفورد بينوك في الدقيقة 27، وجانيلت 63، وويسا 82.

ورغم تعادل ليفربول إلا أنه استغل خسارة مانشستر يونايتد وتشيلسي واعتلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، فيما رفع برينتفورد رصيده إلى النقطة 9 في المركز التاسع.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر يحتوى على أهداف محمد صلاح الـ100 في الدوري الإنجليزي تحت تعليق: «تبحث عن السعادة؟ حسنًا، جرعتك ستجدها هنا.. استمتعوا بجميع أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول».

اقرأ أيضًا:

محمد صلاح يتقاسم صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع فاردي وأنطونيو

ولـ مشاهدة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بالكامل اضغط هنــــا

ولـ مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وخسارة مانشستر يونايتد وتشيلسي اضغط هنــــا

مباراة ليفربول و برينتفورد في الدورى الإنجليزى الممتاز

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيديو مرعب.. انظر إلى هذا المبنى وشاهد ما يحدث

فيديو مرعب.. انظر إلى هذا المبنى وشاهد ما يحدث

فيديو مرعب.. انظر إلى هذا المبنى وشاهد ما يحدث

فيديو مرعب.. انظر إلى هذا المبنى وشاهد ما يحدث

هاني شنودة يكشف تفاصيل «أغاني التشت».. «متفكروش يا بنات» (فيديو)

هاني شنودة يكشف تفاصيل «أغاني التشت».. «متفكروش يا بنات» (فيديو)

مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال (فيديو)

مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال (فيديو)