بالفيديو.. الأسرة صاحبة هذا المنزل ارتكبت خطأ قاتلاً

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تحت شعار "احذر ما هو غير متوقع"

"احذر ما هو غير متوقع"، ففي الفيديو الذي تزيد مدته عن أربع دقائق، ارتكبت الأسرة صاحبة هذا المنزل خطأ قاتلاً، رصدته كاميرا المراقبة في إحدى الغرف بالمنزل، حين نسي أحدهم مروحة كهربائية وهي تعمل، وهو ما تسبب بتماس كهربائي، وبعدها تصاعد الشرر والحريق.

وتحت عنوان "احذر ما هو غير متوقع.. مروحة تشعل النار في المنزل"، بث موقع "ايتم فيكس" للفيديو، شريطًا تبلغ مدته 4.36 دقائق، يكشف عن حريق اشتعل في منزل بماليزيا الساعة 11.33 مساء يوم 30 أغسطس الماضي.

وفي البداية لم نشاهد أي شيء غير عادي، فهي غرفة بالمنزل ومروحة كهربائية تدور، لكن بعد قليل توقفت المروحة عن الدوران لنشاهد شعلة صغيرة من النار تخرج من محرك المروحة.

وفي أقل من دقيقة، حدث تماس كهربائي وازداد لهيب النيران، تآكلت بعض الأجزاء البلاستيكية وسقطت مشتعلة، وبعدها تماس كهربائي آخر ودخان، وبعد دقيقة واحدة كانت النيران تلتهم المروحة وتتساقط شعلاتها على أرضية الغرفة، مع تواصل الاحتراق والانفجارات جراء الكهرباء.

وبعد أربع دقائق، كان رأس المروحة قد احترق بالكامل وعبأ الدخان الغرفة، لينتهي بعدها الفيديو بينما نحن أمام حريق مروع في المنزل، "ومُعظَمُ النارِ مِنْ مُستَصْغرِ الشَرِرِ"، كما قال الشاعر المتنبي.