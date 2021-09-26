5 أسباب ترجح فوز آرسنال على توتنهام في ديربي شمال لندن «المُشتعل»

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سيتواجه الخصمان اللدودان آرسنال وتوتنهام هوتسبير وجهاً لوجه مساء الأحد، وذلك في مباراة ديربي شمال لندن الذي سيقام على أرضية ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعد بدء الموسم بشكل مُتعثر يبدو أن آرسنال في طريقه للتعافي، بينما على الجانب الآخر يُعاني توتنهام من تراجع في نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة. لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة من العيار الثقيل بين الطرفين كما هو مُعتاد في مباريات الديربي.

ويحتل السبيرز المركز العاشر في جدول البريميرليج برصيد تسع نقاط، بينما يقبع الجانرز في المركز 13 برصيد ستة نقاط بعد خمس جولات. هناك الكثير من الضغط على كلا المدربان من أجل تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة.

دعونا نلقي نظرة على 5 أسباب تجعل آرسنال الأقرب للفوز على توتنهام في الديربي..

5- مرونة أرسنال الدفاعية

عانى آرسنال كثيرًا في الناحية الدفاعية خلال مبارياته الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن مع مرور المباريات نجح الجانرز في الحفاظ على نظافة شباكهم في مبارياتهم الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات.

بدأ بن وايت وجابرييل ماجالهايس في فهم بعضهما البعض بشكل أفضل. سمحوا بتسديدة واحدة فقط على المرمى ضد نورويتش سيتي. لقد قدموا أداءً جيدًا ضد بيرنلي أيضًا.

باستثناء مباراة مانشستر سيتي والخسارة الكبيرة في تلك المباراة، لم يكن آرسنال ضعيفًا من الناحية الدفاعية. قد يكون ذلك مشكلة بالنسبة لنونو إسبيريتو سانتو.

4- توتنهام يُعاني تهديفيًا

بعد فوزه بفارق ضئيل على مانشستر سيتي ولفرهامبتون وواتفورد بنتيجة 1-0، طُرحت أسئلة حول قوة توتنهام في الهجوم. لم يُقدموا مستوى جيد حقًا، حيث سجلوا أربعة أهداف فقط بينما استقبلت شباكهم 10 في أربع مباريات.

سجل لاعبو سانتو ثلاثة أهداف فقط في خمس مباريات حتى الآن. لديهم ثاني أسوأ سجل هجومي في الدوري حتى الآن بعد آرسنال وولفرهامبتون، اللذين سجل كل منهما هدفين فقط. لكن هدفي أرسنال جاءا في آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز بينما جاء توتنهام في أول ثلاث مباريات.

3- آرسنال مُكتمل اللياقة

ميكيل أرتيتا أخيرًا لديه فريق كامل اللياقة تحت تصرفه. عاد النجم الدولي المصري محمد النني إلى التدريبات في وقت سابق هذا الأسبوع، لكن من المتوقع عدم مشاركته أساسيًا في هذه المباراة، حيث يُفضل أرتيتا إشراك توماس بارتي في خط الوسط الدفاعي مع إميل سميث رو ومارتن أوديجارد أمامه.

ولكن الآن بعد عودة تشاكا من الإيقاف، يمكن لأرتيتا اختيار محور خط الوسط. في هذه الحالة، سيلعب مارتن أوديجارد كرقم 10 خلف المهاجمين. يمكن دفع سميث رو إلى الجهة اليسرى بينما يتم إشراك ساكا على الجانب الأيمن.

2- توتنهام لا يفوز بالديربي خارج أرضه

فاز آرسنال في أخر مباراة أقيمت بين الفريقين على ملعب الإمارات بنتيجة 2-1 الموسم الماضي. تقدم توتنهام في الدقيقة 33 عن طريق إريك لاميلا بهدف رائع لكن آرسنال رد بقوة. افتتح مارتن أوديجارد التسجيل لآرسنال وأضاف ألكسندر لاكازيت من ركلة جزاء ليحققوا العلامة الكاملة في ذلك اليوم.

انتصر توتنهام في مباراة واحدة فقط من آخر 28 مباراة خاضها خارج أرضه في البريميرليج ضد آرسنال. لقد خسروا 16 وتعادلوا في 11. أرسنال لم يخسر مباراة في الدوري على أرضه أمام توتنهام منذ 2010.

لقد كان فريق الجانرز شرس للغاية أمام مُنافسهم اللدود في ملعبه ووسط جماهيره، وقد يتكرر الأمر نفسه في مواجهة الفريقان الليلة.

1- تراجع مستوى كين

بعد كل الدراما التي أحاطت برحيله المُحتمل عن النادي، تعهد هاري كين بالولاء لتوتنهام هوتسبر. كان هذا من شأنه أن يمنح المشجعين الكثير من الراحة ويساعد نونو إسبيريتو سانتو على تنفيذ أفكاره الهجومية بشكل أفضل.

فاز كين بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز وجائزة صانع الألعاب في موسم 2020-21. ومع ذلك، فإن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا سجل هدفًا واحدًا فقط حتى الآن وجاء ذلك في كأس الرابطة ضد ولفرهامبتون واندرارز.

شارك في أربع مباريات في الدوري الممتاز حتى الآن لكنه لم يفتح رصيده التهديفي بعد. إذا تمكن كين من الوصول إلى مستواه المعهود، فسيتم حل نصف مشاكل توتنهام.