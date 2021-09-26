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بالرابط .. جامعة الأزهر تناشد منسوبيها سرعة تسجيل بياناتهم للحصول على لقاح كورونا (صور)

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بالرابط .. جامعة الأزهر تناشد منسوبيها سرعة تسجيل بياناتهم للحصول على لقاح كورونا (صور) بالرابط .. جامعة الأزهر تناشد منسوبيها سرعة تسجيل بياناتهم للحصول على لقاح كورونا (صور)

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طالبت إدارة جامعة الأزهر منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم سرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح ، مشيرة إلى أن «جامعة الأزهر»
موجودة ضمن اختيارات الأماكن التي بها نقاط التطعيم على موقع وزارة الصحة.

وأوضحت جامعة الأزهر أن تسجيل البيانات الشخصية، على موقع وزارة الصحة، من شأنه أن ييسر على منسوبي الجامعة،سرعة الحصول على اللقاح، من خلال إرسال رسالة على تليفون الشخص الذي قام بتسجيل بياناته، تطالبه بالتوجه إلى المكان الذي سوف يحصل منه على التطعيم ومعه بطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها.

وأهابت جامعة الأزهر بمنسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم ( بحري- قبلي) بسرعة التسجيل للحصول على التطعيم.

رابط تسجيل وزارة الصحة أضغط هنا.

مقرات لتطعيم منسوبي جامعة الأزهر ضد فيروس كورونا بالمدن الجامعية والمستشفيات والأمانات الفرعية - صورة أرشيفية
مقرات لتطعيم منسوبي جامعة الأزهر ضد فيروس كورونا بالمدن الجامعية والمستشفيات والأمانات الفرعية - صورة أرشيفية
جامعة الأزهر تواصل حملات تطعيم لقاح كورونا - صورة أرشيفية
جامعة الأزهر تواصل حملات تطعيم لقاح كورونا - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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