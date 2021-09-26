انقراض البشر.. تصريحات صادمة من الأمم المتحدة حول مصير العالم

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تمتلك العديد من دول العالم ما يقرب من 14000 سلاح نووي مخزون لديها، حيث لا تزال البشرية قريبة جدًا بشكل غير مقبولٍ من الإبادة النووية، إذ أنه حان الوقت لرفع سحابة الصراع النووي إلى الأبد، وإزالة الأسلحة النووية من عالمنا، والدخول في حقبةٍ جديدةٍ من الثقة والسلام، هكذا جاء تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عبر تغريدةٍ له على موقع «تويتر».

وفي هذا اليوم الموافق 26 من سبتمبر من كل عام، تحتفل الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتباره اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، ويُعد هذا اليوم فرصة للمجتمع الدولي لإعادة تأكيد التزامه بنزع السلاح النووي العالمي كأولويةٍ عليا.

وتهيب الأمم المتحدة، بالدول الأعضاء ومنظمة الأمم المتحدة والمجتمع المدني، الاحتفال بهذا اليوم والترويج له بالاضطلاع بجميع الأنشطة لتثقيف وتوعية الجمهور بشأن ما تشكله الأسلحة النووية من خطر على البشرية، وبشأن ضرورة إزالتها بالكامل، بما يعبئ الجهود الدولية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إيجاد عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

وتحتفل الأمم المتحدة بهذا اليوم الدولي من خلال دعم فعاليات تُقام في نيويورك وجنيف، كما تشجع مراكز الإمم المتحدة للإعلام المنشترة في بقاع كثيرة من العالم على إذكاء الوعي العام بهذه المناسبة.