تطعيم 95% من العاملين بالتربية والتعليم بشمال سيناء

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أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء استمرار تطعيم العاملين في التربية والتعليم على مستوي المحافظة بلقاح فيروس كورونا المستجد، استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وأشار المحافظ، في تصريح له، أنه تم تقسيم العاملين بالتربية والتعليم إلى 3 فئات، وهم الفئات التي تتعامل مباشرة مع الطالب مثل المعلمين والإداريين والعاملين بالمدارس والفئة الثانية الهيئات الاشرافية مثل الموجهين والعاملين بالإدارات التعليمية والفئة الثالثة الإداريين العاملين بالمديرية.

أضاف المحافظ، أن الفئة الاولي كانت لها الاسبقية الاولي في التطعيم، حيث وصلت نسبة التطعيم بها إلى 95%، والنسبة الباقية سيتم تطعيمها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وجه المحافظ الشكر إلى وزيرة الصحة والعامين في وزارة الصحة ومديرية الصحة بشمال سيناء على الجهد المبذول في تطعيم العاملين في مختلف المؤسسات الحكومية والمواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى تلبية وزارة الصحة لطلبات شمال سيناء.