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أحدث إحصاءات كورونا في العالم.. 230 مليون إصابة و5 ملايين وفاة

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أحدث إحصاءات كورونا في العالم.. 230 مليون إصابة و5 ملايين وفاة أحدث إحصاءات كورونا في العالم.. 230 مليون إصابة و5 ملايين وفاة
تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق

أحدث إحصاءات كورونا في العالم.. 230 مليون إصابة و5 ملايين وفاة

كشف أحدث إحصاء أعدّته وكالة "رويترز" أن أكثر من 231.57 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا، وأن حصيلة ضحايا الفيروس تقترب من 5 ملايين شخص حول العالم.

وكشف الإحصاء أن إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس بلغ أربعة ملايين و949727.

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وقالت "رويترز" إن الإحصاء يعتمد على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش من يوم السبت 25 سبتمبر.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر التي سجّلت أعلى الإصابات بالفيروس، وهي: الولايات المتحدة، الهند، البرازيل، المملكة المتحدة، ، فرنسا، تركيا، إيران، الأرجنتين، كولومبيا.

أما أكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات، فقد احتل العراق الصدارة، تلاه المغرب ثم الأردن والإمارات وتونس ولبنان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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