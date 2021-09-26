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لاعب : نسعى للفوز بالثلاثية الموسم المقبل

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لاعب الزمالك: نسعى للفوز بالثلاثية الموسم المقبل لاعب : نسعى للفوز بالثلاثية الموسم المقبل

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أكد محمد أشرف روقا، لاعب خط وسط الفريق لأول لكرة القدم بنادي ، أن تجدبيد التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، يعطي استقرار للفريق.

وكان الزمالك أعلن عن تمديد التعاقد مع كارتيرون، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة.

وقال روقا، في تصريحات تلفزيونية: «التجدبد لكارتيرون، يعطي لنا استقرار فني كلاعبين قبل بداية الموسم الجديد، بدلاً من التعاقد مع مدرب جديد، كان سيأخذ بعض الوقت لكي يتعرف على إمكانيات اللاعبين»، مضيفًا: «أتمنى التنوفيق للمدرب الفرنسي مع الفريق في الموسم المقبل».

وأضاف: «هدفنا في الموسم المقبل الفوز ببطولة الدور وكأس ، ودوري أبطال افريقيا، الغائبة عن النادي منذ فترة طويلة»، مضيفًا :«مينفعش، نخسر بطولة الدوري الموسم المقبل، لأن الزمالك هو بطل النسخة الماضية،سيكون هناك زيادة تركيز من اللاعبين من أجل حصد البطولة للمرة الثانية على التوالي».

المصرى اليوم

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