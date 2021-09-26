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أكد محمد أشرف روقا، لاعب خط وسط الفريق لأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن تجدبيد التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، يعطي استقرار للفريق.

وكان الزمالك أعلن عن تمديد التعاقد مع كارتيرون، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة.

وقال روقا، في تصريحات تلفزيونية: «التجدبد لكارتيرون، يعطي لنا استقرار فني كلاعبين قبل بداية الموسم الجديد، بدلاً من التعاقد مع مدرب جديد، كان سيأخذ بعض الوقت لكي يتعرف على إمكانيات اللاعبين»، مضيفًا: «أتمنى التنوفيق للمدرب الفرنسي مع الفريق في الموسم المقبل».

وأضاف: «هدفنا في الموسم المقبل الفوز ببطولة الدور وكأس مصر، ودوري أبطال افريقيا، الغائبة عن النادي منذ فترة طويلة»، مضيفًا :«مينفعش، نخسر بطولة الدوري الموسم المقبل، لأن الزمالك هو بطل النسخة الماضية،سيكون هناك زيادة تركيز من اللاعبين من أجل حصد البطولة للمرة الثانية على التوالي».