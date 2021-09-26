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كان أحمد حسين من الزعامات التي أثارت جدلا سياسيا وهومولود في 8 مارس 1911 بالسيدة زينب وتلقى تعليمه الابتدائى بين مدرستى الجمعية الخيرية الإسلامية، ومحمد على الأميرية وأثناء دراسته الثانوية في المدرسة الخديوية، اهتم بالمسرح والتمثيل والخطابة، وفى 1928، التحق بالحقوق ونشط سياسيا وتبنى مع فتحى رضوان«مشروع القرش»في1931 لحث المصريين على التبرع بقرش واحد لإنقاذ الاقتصاد المصرى ،وجاء المشروع على خلفية معركة الطربوش والقبعة، حيث كان أنصار الطربوش يرونه تعبيراً عن الهوية والقبعة ورمزا للتغريب،وظهرت تقليعة الطربوش الأخضر لون علم مصرآنذاك وأنشئ المصنع في العباسية في 1933 وتظاهر وفديون ونادوا بسقوط حسين قائلين:ي سقط حرامى القرش واتهموه باختلاس أموال المشروع فاستقال وأعلن قيام جمعية«مصر الفتاة»وجريدتها«الصرخة» وأنشأ تشكيلات القمصان الخضراء وفى ديسمبر 1936تحولت الجمعية لحزب سياسى يتمتع بشعبية شبابية فحاربه الوفد ولما تولى النحاس الوزارة في 1936، لاحق أعضاء الحزب وأنشأ تشكيلات القمصان الزرقاء واصطدم الخضر بالزرق وقتل شخصان،وأغلقت مقار مصر الفتاة واتهمهم النحاس بالعمالة للأجانب واعتقل الكثيرين وعلى رأسهم حسين. وكان «مصر الفتاة» عبر «الصرخة» أيدّ الملك فاروق، ونادى بالخلافة ولقبه بأمير المؤمنين، وفى أول 1940 تحول حزب «مصر الفتاة» إلى «الحزب الوطنى القومى الإسلامى» لجذب الشباب الذي ينضم للإخوان المسلمين، وفى 1948 وضع حزب «مصر الفتاة» برنامجا كشف عن ميوله الاشتراكية وعن التغيير في ظل النظام القائم وكان شعاره (الله.. الوطن.. الملك)و(الملك نعظمه ونلتف حول عرشه) واستبدل بشعار (الله.. الشعب) وصار اسمه الحزب الاشتراكى وحدد الملكية الزراعية بخمسين فدانا،ونادى بملكية الدولة للصناعات الكبرى والمرافق وفى يناير 1952 أعلن حسين الانسحاب من المشهد قبل حريق القاهرة بيومين، واتهم بضلوعه فيه واعتقل وأفرج عنه بعد ثورة يوليو ثم اعتقل في أزمة مارس 1954 حيث أرسل للطرفين برقية قال فيها إن مصرليست عزبة تتداولونها وأفرج عنه وتنقل في منفاه الاختيارى بين سوريا، ولبنان، ولندن، والسودان وفى 1956 طلب العودة لوطنه معتزلا السياسة وقبل طلبه وعاد وتفرغ للتأليف حتى توفى«زي النهارده» في 26 سبتمبر 1982.