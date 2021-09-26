★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السلطات السعودية، أمس السبت، القبض على مقيم بتهمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة في محافظة جدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة قوله إن «المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التحرش وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر».

وأضاف المتحدث أن المقيم ارتكب «جريمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بمحافظة جدة وتوثيق ذلك»، مُشيرًا إلى أنه تم إيقافه وإحالته إلى النيابة العامة.

ونشرت مديرية الأمن العام السعودي ما ورد في بيان المتحدث عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وخلال احتفالات اليوم الوطني للمملكة، الخميس الماضي، شهدت السعودية وقائع تحرش عديدة، وتوعدت السلطات بالقبض على المتورطين.