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محمد يوسف: تراجع أداء الأهلي طبيعي.. واللاعبون لم يحصلوا على راحة منذ 14 شهرًا

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محمد يوسف: تراجع أداء الأهلي طبيعي.. واللاعبون لم يحصلوا على راحة منذ 14 شهرًا محمد يوسف: تراجع أداء الأهلي طبيعي.. واللاعبون لم يحصلوا على راحة منذ 14 شهرًا

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أكد محمد يوسف، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعبو الفريق الأحمر لم يحصلوا على راحة منذ 14 شهرًا، وهو ما أثر بالسلب على أداء الفريق في الفترة الماضية.

وقال محمد يوسف، في تصريحات تلفزيونية: «أداء الأهلي للغاية في ظل ضغط المباريات وتلاحم المواسم، وعدم حصول اللاعبين على راحة منذ 14 شهرًا».

وأوضح: «أداء النادي الأهلي تأثر مؤخرًا بابتعاد الثنائي محمد مجدي قفشة ومحمد شريف عن مستواهم، حيث أنهم قوة هجومية كبيرة للفريق».

يُذكر أن الأهلي حقق الفوز على انبي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، في دور الـ16 من مسابقة كأس .

المصرى اليوم

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