موسيماني ينجو من «الكمين».. سر 4 أمور حولت مصير الجنوب أفريقي في الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استطاع النادي الأهلي تحقيق فوز غال على إنبي بهدف نظيف في ثمن نهائي كأس مصر سجله صلاح محسن في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية.

فوز الأهلي يجعله يضرب موعدًا مع بيراميدز في الدور ربع النهائي من كأس مصر، ولم يتم تحديد موعد للمباراة بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل البطولة بسبب معكسر منتخب مصر وانطلاقة الدوري في أكتوبر.

ونجا بيتسو موسيماني من مقصلة جماهير الأهلي وإدارة النادي، بعد فشله في التتويج ببطولة السوبر بأداء باهت، وضعه في مرمى نيران الجماهير.

فوز الأهلي على إنبي أخرج موسيماني من مأزق كبير خاصة أمام إدارة الأهلي، حيث كان سيصبح الفشل الثالث له تواليا بعد خسارة الدوري والسوبر المصري.

وهناك عدة أمور كانت سببا في نجاة موسيماني من مصير غير واضح حال خسارته أمام إنبي.

فوز الأهلي على إنبي كان العامل الأول في عدم تعرض الجنوب أفريقي لانتقادات جديدة قد تودي بمستقبه في المارد الأحمر، وفوزًا جاء في موعده.

العامل الثاني هو أداء الأهلي أمام إنبي، حيث اتسم بالسرعة وخلق الفرص، والروح الكبيرة من اللاعبين وهو الأمر الذي افتقده المارد الأحمر أمام طلائع الجيش في السوبر طوال 120 دقيقة.

واستطاع الأهلي صناعة العديد من الفرص رغم تسجيل هدف وحيد، لكن مستوى وأداء الفريق تغير كليًا أمام إنبي.

العامل الثالث هو الاستعانة بمقاعد البدلاء وتألق الصفقات الجديدة، حيث استطاع لويس ميكيسوني تقديم أداء جيدًا خلال الدقائق التي شارك فيها، فضلا عن تألق كهربا وأحمد عبدالقادر وأيضا صلاح محسن.

وكان لعودة أليو ديانج لتشكيل الأهلي الأساسي، عاملًا سحريًا في فوز الأحمر على إنبي والتأهل إلى ربع النهائي، حيث قدم اللاعب المالي توازنًا في منطقة وسط الملعب، بالإضافة إلى قدراته العالية في قطع الكرات وإفساد الفرص على مهاجمي إنبي.

وكان موسيماني حرص على توجيه رسالة إلى مشجعى المارد الاحمر بعد الفوز على إنبي في كأس مصر.

وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على تويتر: «الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي سيأتي بالضغط والضغوطات وجميع التحديات التي يواجهها فريقي في الأيام السبعة الماضية».

أضاف: «لا شيء ثمين يأتي بالطريقة السهلة، لقد شاهدت هذه الأفلام من قبل، وكلها تنتهي بنفس الطريقة، ومن ثم فهي الإثارة».