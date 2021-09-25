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ياسمين رئيس تتصدر بمسلسل «60 دقيقة» تريند شاهد vip

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ياسمين رئيس تتصدر بمسلسل «60 دقيقة» تريند شاهد vip ياسمين رئيس تتصدر بمسلسل «60 دقيقة» تريند شاهد vip

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بعد 4 حلقات انطلقت من مسلسل «60 دقيقة» للفنانة ياسمين رئيس حصريًا على منصة «شاهد vip» احتل المسلسل تريند رقم #1 على المنصة، وذلك بعد ردود الأفعال الإيجابية التي حصدها منذ انطلاق حلقته الأولى وحتى الآن، بجانب التفاهم التام بين بطلي المسلسل ياسمين رئيس ومحمود نصر.

وانتهت الحلقة الرابعة من المسلسل بعد انهيار عصبي لياسمين (ياسمين رئيس)، جعلها تُلقي بنفسها من السيارة بينما يتشاجر معها زوجها أدهم (محمود نصر)، كما انتشرت صورتها بالزي الأحمر المخصص للإعدام. ومن المقرر أن يستكمل المسلسل حلقاته يوم الأربعاء المقبل الساعة 11 مساء.

وتنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها «قمر 14» ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضاً فيلمها «جارة القمر» الذي انتهت من تصويره منذ فترة واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن حرفوش في مسلسل «ملوك الجدعنة».

المصرى اليوم

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