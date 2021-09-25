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أرقام ريال مدريد ضد فياريال: تعادل سلبي مخيب ورقم خاص لـ كورتوا

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أرقام ريال مدريد ضد فياريال: تعادل سلبي مخيب ورقم خاص لـ كورتوا أرقام ريال مدريد ضد فياريال: تعادل سلبي مخيب ورقم خاص لـ كورتوا

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سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي على ملعبه ضد فريق فياريال في مباراة ضمن الجولة السابعة من لا ليجا.

حاول أصحاب الأرض اختراق صفوف الضيوف لكن فريق فياريال قدم مباراة دفاعية جيدة ولعب بشكل منظم، بل ولاحت لهم فرص لتسجيل هدف على الأقل لكن تألق من البلجيكي تيبو كورتوا حال دون حدوث ذلك.

التعادل جعل ريال مدريد يعزز من موقعه في صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة في قمة ترتيب الدوري بعد 7 جولات من البداية، في حين رفع فياريال من رصيد نقاطه لـ 8 نقاط في المركز العاشر.

رجل المباراة:

حصل المدافع الإسباني الدولي باو توريس على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد أداء كبير من مدافع فياريال الذي مرر 67 تمريرة سليمة (بدقة 89%) وربح 4 إلتحامات أرضية وراوغ مرتين بنجاح (100% نجاح) وكان أكثر اللاعبين اعتراضًا للتسديد (3).

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- ريال مدريد تعادل سلبيًا في مباراة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي للمرة الثالثة فقط في إجمالي مسيرة المدرب الإيطالي مع الفريق، وهو التعادل السلبي الأول للمدرب الإيطالي في لا ليجا (تعادل سابقًا في كأس ملك إسبانيا ضد أوليمبيك في 2013، وضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا في 2015).

- تيبو كورتوا أصبح واحد من 5 حراس فقط الذين حافظوا على نظافة شباكهم في 100 مباراة أو أكثر في لاليجا خلال القرن الحالي. (55 مع أتلتيكو مدريد و45 مع ريال مدريد).

- فقط يان أوبلاك (بعد 182 مباراة) وصل إلى 100 مباراة بشباك نظيفة في لا ليجا أسرع من تيبو كورتوا (217 مباراة).

- فياريال تعادل في جميع مبارياته الـ4 الأولى خارج القواعد هذا الموسم (ضد إسبانيول، أتلتيكو مدريد، مايوركا وريال مدريد).

المصرى اليوم

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