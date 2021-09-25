أمسيات أدبية وورش فنية للأطفال بثقافة القليوبية

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث نظم نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر محاضرة بعنوان «توفيق الحكيم كاتبا مسرحيا» ألقاها الناقد الأدبي د. محمد السيد إسماعيل، بحضور أعضاء النادي والشعراء الضيوف، وتحدث إسماعيل عن أن توفيق الحكيم يعد كاتب مسرحي وروائي من أكبر كتاب مصر في العصر الحديث، ومن رواد مدرسة الفكر الوطني، من أهم كتاباته التي عالج فيها نظرية الزمن؛ مسرحية «أهل الكهف» ونشرها عام 1933، فكانت غذاء فكريًا وروحيا، مضيفا أنه اشتهر بسلسلة مسرحية تحتوي العديد من المسرحيات ذات الطابع الدرامي الرمزي، وتقدر أعماله المسرحية التي تُعالج الأوضاع الاجتماعية في مصر، وذكر أمثلة لكتاباته المسرحية منها «المرأة الجديدة، بجماليون، صلاة الملائكة، أهل الفن».

عقد نادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر أمسية شعرية أدارها القاص إبراهيم السمري، بحضور الشعراء أعضاء وضيوف النادي، منهم سمير البحيري، أيمن غريب، سمير سلامة، سيد الشهبة، يسري صبري، وائل ساليم، محمد الهلالي، مجدي أبوالخير، بهجت الدقميري؛ كما نظم نادي الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية أمسية أدبية أدارها الشاعر عواد مهنى وبحضور لفيف من الشعراء والأدباء ومنهم، محمود البراد، مروة أشرف، ولاء البركاوي، رباب حسن، ثم محاضرة عن العروض ألقاها الشاعر إيهاب الجندي، وختاما محاضرة حول الفنان الكبير سيد درويش، ألقاها الكاتب الصحفي محمد الحلواني، فيما عقد نادي الأدب ببيت ثقافة القلج، أمسية شعرية أدارتها الشاعرة منى الغريب، بحضور السادة الشعراء أعضاء وضيوف النادي، منهم محمد جودة، ولاء عدنان، فاطمة جابر، خالد ابن شديد.

قدمت فرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي عرض فني تضمن باقة متنوعة من الأغاني التراثية، كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة وبيت ثقافة القلج ورشة رسم حر للأطفال، بجانب معرض رسوم أطفال نتاج الورش السابق تنفيذها، فيما بثت صفحة الفرع الرسمية ورشة حكي للأطفال أعدها بيت ثقافة أبوزعبل لقصة «رمضان يختار الملك» تأليف حسن صبري، بصوت داليا السيد، وحكي للأطفال لقصة «علاء الدين والمصباح السحري» بصوت أسماء الخميسي، قدمتها مكتبة كفر طحلة.