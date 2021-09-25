رئيس رابطة خريجي الجمعية اليابانية يتسلم شهادة تقدير من وزير خارجية اليابان

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قام السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان لدى مصر، بتسليم شهادة تقدير وزير الخارجية الياباني للدكتور إبراهيم الطنطاوي رئيس رابطة خريجي الجمعية اليابانية لتطوير العلوم والتكنولوجيا بمصر، بمناسبة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للرابطة.



وتمنح شهادات تقدير وزير الخارجية الياباني للأفراد والجماعات مِمَن حققوا إنجازات بارزة في المحافل الدولية، وذلك تقديرًا لمساهماتهم في تعزيز الصداقة بين اليابان والدول والمناطق الأخرى. وتُقدم الجمعية اليابانية لتطوير العلوم والتكنولوجيا (JSPS) برامج لزمالة ما بعد الدكتوراه للباحثين الشباب في الخارج وتم إرسال حوالي 300 باحث مصري إلى اليابان من خلال هذه الزمالة منذ عام 2004.



أعرب السفير نوكي عن خالص احترمه وتقديره للدكتور طنطاوي لمساهماته الكبيرة في تعزيز العلاقات الأكاديمية بين اليابان ومصر. ومن جانبه أعرب طنطاوي عن شكره وامتنانه تجاه هذا التكريم، مؤكدًا حرصه على مواصلة العمل من أجل زيادة التعاون بين البلدين في المجال الأكاديمي.