طلعت يوسف يُعلن قائمة الإسماعيلي لمعسكر الإسكندرية

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسمايعلي بقيادة طلعت يوسف، قائمة لاعبيه لخوض معسكرا مغلقا بالإسكندرية والمقرر انطلاقه اعتبارًا من غدًا الأحد، وينتهي يوم ١٢ أكتوبر المقبل، ويتخلله مجموعة من المباريات الودية.

ويأتي المعسكر ضمن برنامج إعداد الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد مجدي، محمد فوزي، أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، مروان الصحراوي، محمد نصر، محمد عمار، مصطفي فارس، محمد بيومي، عصام صبحي، عبدالله جمعة، أحمد أيمن، محمود البدري

خط الوسط: عماد حمدي، محمد عادل، محمد الشامي، أحمد مدبولي، أحمد مصطفي، محمد مخلوف، محمود دونجا، محمد صادق، محمد عبدالسميع، عمر الوحش، مدحت فقوسة، أري بابل، عبدالرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم، محمود عبدالله

خط الهجوم: شكري نجيب، مروان شوقي، بينسون شيلونجو