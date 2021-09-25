تعيين جيهان أيوب نائباً لرئيس جامعة الزقازيق لشؤون خدمة المجتمع

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تقدمت أسرة جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان، بأطيب التهاني، إلى الدكتورة جيهان يسرى أيوب محمد، لصدور القرار الجمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيينها نائباً لرئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



أشاد الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، بالجهود التي بذلت من الدكتورة وفاء فوزى حسين، خلال إشرافها على قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع خطي ثابتة نحو الأفضل لخدمة الجامعة والمجتمع الشرقاوي، متمنيا لها المزيد من التوفيق والنجاح، مع تطوير القطاع على يد الدكتورة جيهان يسرى والنهوض به في إطار الخطة الاسترتيجية للجامعة، من خلال تقديم العديد من الخدمات المختلفة، بالإضافة إلى إشراك الطلاب في التفاعل المجتمعي وبث روح التعاون في نفوسهم ليكونوا أكثر فعالية وخدمة لوطنهم.



جدير بالذكر أن الدكتورة جيهان يسرى أيوب محمد، تعمل أستاذاً بقسم العلوم الصحية بكلية التربية الرياضية بنات، وشغلت منصب وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.