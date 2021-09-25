المقاولون يحسم صفقة لاعب غزل المحلة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حسم سؤولو نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، التعاقد مع أحمد عادل أباظة، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتعاقد المقاولون العرب، مع أحمد اباظة، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، في صفقة انتقال حر، وذلك بناء على طلب عماد النحاس، المدير الفني، لحل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز خط الوسط المدافع، خاصة بعد الاستغناء عن خدمات إبراهيم صلاح وانتهاء إعارة محمد رزق.

ويطمح ذئاب الجبل، في تدعيم صفوفه بصفقات قوية، تساعده على التواجد في المربع الذهبي لمسابقة الدوري في الموسم المقبل.

ودعم المقاولون صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من الموريتاني مامادو انياس، مهاجم الإنتاج الحربي وعماد فتحي، لاعب خط وسط مصر المقاصة، وحسام حسن، مدافع بتروجت وعمر بسام، مهاجم إنبي ومحمد طلعت، جناح نادي سموحة.