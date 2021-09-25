ريال مدريد يواصل صدارته لجدول الدوري الإسباني رغم التعادل مع فياريال

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حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء ريال مدريد مع نظيره فيالريال في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 25-9-2021 على ملعب الفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم الليجا.

تسيد ريال مدريد مجريات اللعب تماما وشن العديد من الهجمات ولكن دفاع فياريال قابل هذا الهجوم بتنظيم شديد واعتمد على الهجمات المرتدة التي شكلت القليل من الخطورة ولكن تألق تيبو كورتوا حارس ريال مدريد منعهم من التسجيل.

بهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة السابعة عشر في المركز الأول، فيما رفع فياريال رصيده إلى النقطة 8 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإسباني الليجا.