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«الصيادلة»: دور الصيدلية تقديم الدواء ومتابعة المواطنين وليس إعطاء الحقنة

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«الصيادلة»: دور الصيدلية تقديم الدواء ومتابعة المواطنين وليس إعطاء الحقنة «الصيادلة»: دور الصيدلية تقديم الدواء ومتابعة المواطنين وليس إعطاء الحقنة

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علق عصام عبدالحميد، القائم بعمل وكيل نقابة الصيادلة، على واقعة وفاة طفلة بسبب حصولها على «حقنة» من شخص غير متخصص داخل أروقة إحدى الصيدليات، مؤكدًا أن دور الصيدلية لا يتمثل في إعطاء الحقنة للمرضى.

ووجه عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، نصيحة للصيادلة، قائلا: «لا تجامل أحدًا وتعطيه حقنة على حساب مصلحتك وقد يحدث خطأ وتدخل السجن».

وكشف عبدالحميد أن المخالف الذي يطاله القانون في واقعة وفاة الطفلة، هما صاحب الصيدلية الذي أتاح الفرصة لدخيل لممارسة مهام غير مهامه، وكذلك الشخص الدخيل نفسه لأنه تطوع وقام بعمل غير مؤهل له.

وحول الشخص المنوط به العمل في الصيدليات، قال إن عدد الصيادلة في كافي حتى يكون كل العاملين في الصيدليات من خريجي كليات الصيدلة فقط، وعدم الاستعانة بمن هو ليس متخصص.

وأوضح أن هناك العديد من المخلفات يتم تسجيلها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، معلقًا: «المخالف يشيل شيلته»، وعلى المواطنين عدم التعامل مع أي صيدلية لا يوجد بها صيدلي، ويتوجب عليهم الإبلاغ عن هذه الصيدلية.

وشدد على أن دور الصيدلية يكمن في تقديم الدواء ومتابعة المواطنين وليس إعطاء الحقنة.

المصرى اليوم

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