«أيامنا الحلوة» تحيي الحفل الفني لمهرجان Gouter بأجمل أغاني التراث

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أحيت فرقة أيامنا الحلوة الحفل الفني لمهرجان Gouter الثقافي «عالم واحد.. ثقافات متعددة»، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بحديقة قصر البارون بمصر الجديدة، بمشاركة 17 دولة عربية وأجنبية.

فرقة أيامنا الحلوة

وقدمت فرقة ايامنا الحلوة، التي تمثل مصر في المهرجان، برنامجا غنائيا من التراث المصري المتنوع مثل رائعة سيد درويش «اسلمي يا مصر» واغاني من التراث النوبي بالإضافة إلى «يا مسهرني» لأم كلثوم ومن التراث الشعبي «عيون بهية».

فرقة أيامنا الحلوة

ويهدف مهرجان «Gouter«إلى مزج الحضارات والثقافات بين الدول، والدعوة إلى التعارف والتآلف والسلام بين جميع شعوب العالم. وتقدم الدول خلال الحدث الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والفولكلورية والشعبية التي تشتهر بها، بالإضافة إلى تقديم وتذوق أشهر الأطباق التقليدية، فضلا عن المعروضات الفنية أو المشغولات اليدوية والتراثية التي تشتهر بها كل دولة.