أنشطة وورش فنية بثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

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تنفيذا لتوجيهات وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم، بتنمية المهارات الإبداعية للأطفال والنشء، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي عدد من الأنشطة الثقافية والفنية، منها ورشة فنون تشكيلية بعنوان «وداعا فخامة المشير طنطاوي».

وقام الأطفال برسم بورترية للمشير طنطاوى، بجانب ورشة حكي للأطفال، كما اقيمت عدد من ورشة الأشغال الفنية، ومسابقة ثقافية للأطفال، بجانب ندوة موسيقية تم من خلالها إكتشاف عدد من المواهب، وعقدت محاضرة لتعليم قواعد اللغة العربية باسلوب مبسط، بالإضافة لورشة تعليم التفصيل وطريقة رسم الباترون، كذلك عرض مجموعة من الأفلام للأطفال، واحتفل القصر باليوم العالمي للغة الإشارة بعقد محاضرة عن لغة الإشارة، قدمها محمد الشاهد، وابراهيم حسين، وأوضحا فيها مجموعة كبيرة من الكلمات المهمة والحيوية بلغة الإشارة للأطفال.