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10 سنوات لعاطلين سرقا «سمكري» بالإكراه داخل ورشته

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10 سنوات لعاطلين سرقا «سمكري» بالإكراه داخل ورشته 10 سنوات لعاطلين سرقا «سمكري» بالإكراه داخل ورشته

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة عاطلين بالسجن المشدد ١٠ سنوات لإتهامها بسرقة سمكري بالإكراه والاستيلاء على محتويات ورشته تحت تهديد السلاح.

تعود وقائع الجريمة للعام قبل الماضي عندما ورد إلى علم المتهمين من أحد اصدقائهما بأن المجني عليه يستعد لشراء صفقة «أجزاء سيارات» ووضعها داخل الورشة الخاصة به تمهيدا لاستخدامها في عمله ب «سمكرة السيارات.


وتبين من التحقيقات والتحريات انهما استمرا في جمع المعلومات حول المجني عليه حتي علما بوصول البضاعة إلى الورشة. فقام احدهما بإيهام المجني عليه برغبته في شراء جزء من سيارة مما حوتها البضاعة. واوهمه أنه من قادم من أحد المحافظات وانه سيصل في ساعة متأخرة.


انتظر المجني عليه داخل ورشته، وبمجرد أن اطمأن المتهمان لخلو الطريق من المارة دخلا الورشة وقيدا المجني عليه بعد تهديده بمطواه حتي تمكنا من سرقة بعض اجزاء السيارات الموجودة بالورشة وفرا هاربين. وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهما وأحيلا للنيابة التي امرت بمحاكمتها بتهمة السرقة بالإكراه..

المصرى اليوم

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