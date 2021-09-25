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قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي المنتخب المصري لكرة القدم بعد الفوز على منتخب الكاميرون للصم والتأهل إلى أولمبياد الصم المقرر إقامتها بدولة البرازيل.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن امتنانه لأداء لاعبي المنتخب الوطني وقدرتهم على الفوز والتأهل بأولمبياد الصم في صورة تعكس قدرتهم على التحدي والإصرار وتحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عالياً.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على تقديم كل الدعم لمنتخب كرة القدم للصم والجهاز الفني لمواصلة الإنجازات والاستعداد الأمثل من الآن لأولمبياد الصم.