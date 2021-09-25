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وزير الرياضة يهنئ منتخب على التأهل إلى أولمبياد الصم بالبرازيل

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وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر على التأهل إلى أولمبياد الصم بالبرازيل وزير الرياضة يهنئ منتخب على التأهل إلى أولمبياد الصم بالبرازيل

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قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي المصري لكرة القدم بعد الفوز على منتخب الكاميرون للصم والتأهل إلى أولمبياد الصم المقرر إقامتها بدولة البرازيل.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن امتنانه لأداء لاعبي المنتخب الوطني وقدرتهم على الفوز والتأهل بأولمبياد الصم في صورة تعكس قدرتهم على التحدي والإصرار وتحقيق الإنجازات ورفع اسم عالياً.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على تقديم كل الدعم لمنتخب كرة القدم للصم والجهاز الفني لمواصلة الإنجازات والاستعداد الأمثل من الآن لأولمبياد الصم.

المصرى اليوم

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