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اعترافات فتاة بطعن خطيبها السابق بمعاونة أخيها: أفقدني عذريتي

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اعترافات فتاة بطعن خطيبها السابق بمعاونة أخيها: أفقدني عذريتي اعترافات فتاة بطعن خطيبها السابق بمعاونة أخيها: أفقدني عذريتي

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أمرت نيابة شمال الجيزة، اليوم السبت، بحبس فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا وشقيقها، لاتهامهما بالشروع في قتل خطيب الأولى بمنطقة إمبابة، كما طلبت النيابة تحريات تكميلية لأجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة.

وقالت المتهمة الأولى، في اعترافاتها، إن المجني عليه استغل خطوبتهما وحبه له وأقام معها علاقة جنسية كاملة وأفقدها عذريتها، ولم يكتف بذلك ففسخ خطبتهما، فاتفقت مع خيها على تنفيذ جريمتهما بطعن خطيبها لكنه لم يمت ونٌقل إلى المستشفى.

كانت أجهزة الأمن، تلقت بلاغًا من مستشفى إمبابة العام، بوصول شاب مصابًا بطعنة، على يد شخصين، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة وشقيقها، بسبب إقامة المجني عليه علاقة جنسية مع الفتاة وبعدها فسخ خطبتهما.

المصرى اليوم