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«معًا نطمئن» تواصل العمل بميادين السويس لتسجيل المواطنين لتلقي لقاحات كورونا

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«معًا نطمئن» تواصل العمل بميادين السويس لتسجيل المواطنين لتلقي لقاحات كورونا «معًا نطمئن» تواصل العمل بميادين السويس لتسجيل المواطنين لتلقي لقاحات كورونا

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واصلت حملة معاً نطمئن من عملها بميادين محافظة السويس، حيث تجوب أتوبيسات الحمله ميادين المحافظة مجهزةً بالأدوات اللازمة وفريق التواصل المجتمعي للتسجيل للمواطنين والتعريف والتوعية بأهمية اللقاح والإحاله لأقرب مركز شباب لتلقي اللقاح وفقاً لخطة عمل الحملة السابق نشرها على الصفحة الرسمية لمديرية الصحة والسكان بالسويس ويوجد تسجيل على الموقع الإلكترونى للوزاره داخل مراكز الشباب التي تم اختيارها واعطاء اللقاح في الحال.

وكانت معا نطمئن أطلقتها وزارة الصحة والسكان تحت رعاية معالي مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف تشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح من خلال الموقع:
www.egcovac.mohp.gov.eg

المصرى اليوم

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