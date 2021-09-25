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بنى سويف : لجنة لمتابعة مخرات السيول وتصريف الأمطار استعدادا لموسم الشتاء

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بنى سويف : لجنة لمتابعة مخرات السيول وتصريف الأمطار استعدادا لموسم الشتاء بنى سويف : لجنة لمتابعة مخرات السيول وتصريف الأمطار استعدادا لموسم الشتاء

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طلب الدكتور محمد هاني غنيم «محافظ بنى سويف بمراجعة خطة الاستعدادت المبكرة لاستقبال موسم الأمطار، وقال المحافظ إن هناك لجنة مشكلة من المحافظة تواصل المرور والمتابعة الميدانية على أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول ومخرات السيول.

وأضاف أن اللجنة تفقدت اللجنة عدداً من المواقع بدائرة مركزي ببا واهناسيا، للوقوف ميدانياً على الوضع الحالي لتلك المخرات والتأكد من جاهزيتها لتصريف أية أمطار محتملة واتخاذ ما يلزم حيال بعض المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتعمل بالكفاءة المطلوبة.

وأضاف المحافظ، أن اللجنة كانت برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة على أعمال اللجنة،التي تفقدت مخرى سيل طما فيوم وغياضة الشرقية وببعض البرابخ على الطريق الصحراوي الشرقي وشنايش الصرف الصحي.

المصرى اليوم

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