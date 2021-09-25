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«صحة الغربية»: استمرار فعاليات حملة «معا نطمئن» لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

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«صحة الغربية»: استمرار فعاليات حملة «معا نطمئن» لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا «صحة الغربية»: استمرار فعاليات حملة «معا نطمئن» لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

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أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار فعاليات حملة «معا نطمئن..سجل الآن» لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، وذلك بدءا بميدان السيد البدوي وانتهاء بمنطقه استاد طنطا الرياضي.

وأطمأن وكيل الوزارة على انتظام عمل الفرق، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كل الإجراءات بسهولة، تيسيراً على المواطنين، وذلك بمكان تواجد الأتوبيس الخاص بتسجيل المواطنين، والتأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، مؤكدا أهمية التطعيم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتشجيع جميع المواطنين على التسجيل الإلكترونى على موقع وزارة الصحة، والتطعيم بلقاح كورونا، لزيادة المناعة المجتمعية.

المصرى اليوم

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