أخبار عاجلة

"شاهين" في يومه الثاني.. هل يؤثر الإعصار على المملكة؟ خبيران يوضحان -
تنبيه هام لكل طالب جامعى قبل بدء العام الدراسى..الحصول على اللقاح شرط دخولك حرم الجامعة -
صفية العمري تهاجم نجمات الريد كاربت: «اللي لابسة فستان حلو.. تاريخها إيه» -
مياه القليوبية تشدد على تطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا -
مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال (فيديو) -
حصول 3 معاهد أزهرية جديدة في الإسكندرية على «الجودة والاعتماد» -
«شباب ورياضة الإسكندرية» تخصص 10 مراكز لتلقيح المواطنين ضد كورونا (صور) -
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة عمل رفيعة المستوى بعنوان «ندرة المياه وسبل العيش والأمن الغذائي وحقوق الإنسان» -
بطولة المانيا: ثنائية الياس السخيري تقود كولن للفوز على غرويتر فورت -
ابتعد عن طريقي.. شاهد هبوط طائرة على طريق سريع مزدحم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزيرا الإنتاج الحربي والشباب يشهدان تخرج الدفعة الثانية في أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا

Print
وزيرا الإنتاج الحربي والشباب يشهدان تخرج الدفعة الثانية في أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا وزيرا الإنتاج الحربي والشباب يشهدان تخرج الدفعة الثانية في أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت وزارة الإنتاج الحربي بتخريج ثانِ دفعات الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة عن العام الدراسي (2020/2021)، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتور / أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتم إجراء الاحتفال بمسرح قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.

أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال الحفل على أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم إهتماماً بالغاً بتطوير منظومة التعليم والتعليم الفني بمصر من خلال مؤسساتها التعليمية المختلفة وتسعى لربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة، معرباً عن تمنياته أن تستمر الأكاديمية في تقديم نماذج علمية ومِهنية مشرفة من مهندسين ذوي كفاءة عالية في المجالات الهندسية الحديثة بتخصصاتها المختلفة (الميكانيكية والكهربائية والكيميائية)، موضحاً أنه إلى جانب الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية يتم الاحتفال بطلبة الأكاديمية المتميزين بمختلف التخصصات الهندسية تقديراً لتفوقهم ونجاحهم وإحتفاءً بما قاموا بإنجازه خلال العام الدراسي الماضي.

كما تقدم الوزير «مرسي» بالتهنئة للأستاذ الدكتور/ فوزي إبراهيم على توليه مهام عمادة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة متمنياً أن يُكمِل مسيرة النجاح وأن تشهد الأكاديمية المزيد من الخطوات التي تحقق لها هدفها في أن تكون صرحاً شامخاً على أعلى مستوى من الكفاءة.

وأكد على سرعة الانتهاء من إعداد ملف مشروع الجامعة الأهلية تحت مسمى «الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا» والتي ستكون إضافة جديدة لخطة الدولة للرقي بمنظومة التعليم العالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لها.

وخلال الحفل قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بمنح الطلاب شهادات التخرج، كما تم تكريم المتميزين في المجالات الثقافية والفنية والرياضية المختلفة، وقام طلاب الأكاديمية بتقديم عدد من العروض الفنية الهادفة التي تناقش قضايا هامة في المجتمع.

من جانبه أثني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدور الذي تقدمه وزارة الإنتاج الحربى في العملية التعليمية بجميع مراحلها موجها التهنئة للخريجين بيوم التخرج، الذي يحصدون فيه ثمار جهودهم طوال سنوات الدراسة، مؤكدا أنهم مصدر فخر واعتزاز لآبائهم ووطنهم ومجتمعهم، الذين يعولون عليهم الكثير في بناء مستقبله والمساهمة في تطويره، والاستفادة من علمهم في رفعة وطنهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صفية العمري تهاجم نجمات الريد كاربت: «اللي لابسة فستان حلو.. تاريخها إيه»

صفية العمري تهاجم نجمات الريد كاربت: «اللي لابسة فستان حلو.. تاريخها إيه»

مياه القليوبية تشدد على تطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا

مياه القليوبية تشدد على تطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا

مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال (فيديو)

مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال (فيديو)

حصول 3 معاهد أزهرية جديدة في الإسكندرية على «الجودة والاعتماد»

حصول 3 معاهد أزهرية جديدة في الإسكندرية على «الجودة والاعتماد»