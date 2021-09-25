أخبار عاجلة

"شاهين" في يومه الثاني.. هل يؤثر الإعصار على المملكة؟ خبيران يوضحان -
تنبيه هام لكل طالب جامعى قبل بدء العام الدراسى..الحصول على اللقاح شرط دخولك حرم الجامعة -
صفية العمري تهاجم نجمات الريد كاربت: «اللي لابسة فستان حلو.. تاريخها إيه» -
مياه القليوبية تشدد على تطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا -
مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال (فيديو) -
حصول 3 معاهد أزهرية جديدة في الإسكندرية على «الجودة والاعتماد» -
«شباب ورياضة الإسكندرية» تخصص 10 مراكز لتلقيح المواطنين ضد كورونا (صور) -
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة عمل رفيعة المستوى بعنوان «ندرة المياه وسبل العيش والأمن الغذائي وحقوق الإنسان» -
بطولة المانيا: ثنائية الياس السخيري تقود كولن للفوز على غرويتر فورت -
ابتعد عن طريقي.. شاهد هبوط طائرة على طريق سريع مزدحم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

نظر دعوى تطالب سارة التونسى بتعويض 10 ملايين جنيه 30 سبتمبر

Print
نظر دعوى تطالب سارة التونسى بتعويض 10 ملايين جنيه 30 سبتمبر نظر دعوى تطالب سارة التونسى بتعويض 10 ملايين جنيه 30 سبتمبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر محكمة جنايات القاهرة بجلسة 30 سبتمبر الجارى، دعوى التعويض المقامة من شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسى والتى تطالبها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالعقد.

كانت المحكمة الاقتصادية قررت إحالة دعوى التعويض المقامة من شركة العدل جروب ضد الفنانة سارة التونسى والتي تطالبها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالعقد، لمحكمة جنوب القاهرة لعدم الاختصاص النوعي ولتحديد جلسة خلال شهر سبتمبر.

كان وكيل شركة العدل جروب أقام دعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية ضد الفنانة سارة التونسى يطالبها فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد وعدم التزامها ببنود العقد بينهما، وقال في الدعوى إن عدم الالتزام ألحق بالشركة أضرارًا مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت، كونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي تعمل في المجال الفني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
صفية العمري تهاجم نجمات الريد كاربت: «اللي لابسة فستان حلو.. تاريخها إيه»

صفية العمري تهاجم نجمات الريد كاربت: «اللي لابسة فستان حلو.. تاريخها إيه»

مياه القليوبية تشدد على تطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا

مياه القليوبية تشدد على تطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا

مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال (فيديو)

مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال (فيديو)

حصول 3 معاهد أزهرية جديدة في الإسكندرية على «الجودة والاعتماد»

حصول 3 معاهد أزهرية جديدة في الإسكندرية على «الجودة والاعتماد»