خبيرة تغذية: الخلايا الدهنية تزيد في منطقة الخصر لدى المرأة في هذه الحالة

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن المرأة تفقد القدرة على حرق 500 سعرة حرارية عندما تصل لـ 40 عامًا، لأن معدل الحرق لدى المرأة يتضرر بالسلب سنويًا بقيمة 50 سعرة حرارية سنويًا بعد المرور من سن الـ30 عامًا، مشيرة إلى أن الخلايا الدهنية تزيد في منطقة الخصر لدى المرأة، بعد انقطاع الدورة الشهرية، وفي هذه الحالة لا بد من العمل على زيادة معدل الحرق للتخلص من الدهون في هذه المنطقة.

وأضافت «سهيل»، خلال لقائها مع الاعلامية دينا رامز، ببرنامج “ست الستات”، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، أن هرمون الجوع يتضرر مع حدوث توتر أو قلق أو حزن، ولذلك يتناول مريض السمنة المزيد من الطعام، حال الحزن، مما يؤدي إلى زيادة وزنه بشكل أكبر، مشيرة إلى أن هناك ضرورة لتناول عشب الفولينك لضبط مستوى السكر في الدم، وضبط الحالة المزاجية، خاصة لدى مريض السمنة المحب للسكريات.

وتابعت: «زيادة معدل الحرق يكون من خلال تناول بعض المواد التي تقلل الشهية مثل التوت البري، والجرسينيا والكوجيك، مشيرة إلى أن مريض السمنة قد يشعر بالاكتئاب وينغلق على نفسه بسبب الإحراج، ولذلك هناك ضرورة للعمل على خفض الوزن قدر الإمكان.