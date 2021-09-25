«الآوان لسا مجاش».. ياسمينا العلواني تتراجع عن قرار ارتدء الحجاب

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تراجعت المطربة الشابة ياسمينا العلواني، متسابقة برنامج «Arabs got talent»، عن قرار ارتدائها الحجاب، لافتة إلى أن الصورة التي نشرتها أمس، بالحجاب نشرتها مرات عديدة في وقت سابق.

وكتبت ياسمينا العلواني عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلة: «لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابه أوضح إن الآوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة اللي نشرتها التويتة اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفائل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله».

ونشرت ياسمينا، أمس، صورة لها مرتدية الحجاب، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر». وعلقت العلواني على الصورة، قائلة: «الحمد لله بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق كملها على خير يا رب».