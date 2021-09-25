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قال حسين عبدالرحمن ابو صدام، نقيب عام الفلاحين ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة للحكومة بمواصلة خطط النهوض بمنظومة القطن المصري وإعادته لسابق مجده أتت ثمارها عام 2021. لافتا ان كل النتائج والمؤشرات تؤكد ان القطن المصري راجع لسابق عهده وسيستعيد مكانته التي كان عليها في الثمانينات.

وأضاف «ابو صدام» ان مصر كانت تزرع ما يقارب 2مليون فدان في الثمانينات قبل أن تنهار زراعة القطن في التسعينات بعد انتهاج سياسة تحرير تجارة القطن وحدوث مشكلة اختلاط الاقطان وضعف جودتها وتدني اسعارها واتجاه مصانع الغزل والنسيج لاستخدام القطن قصير التيله المستورد طمعا في زيادة الارباح

ومنذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سدة الحكم وهو يحاول بكل قوة ان يستعيد القطن المصري عافيته ومكانته العالميه المتميزه كافضل انواع الاقطان عالميا.

وأشار «ابو صدام» أن عام 2021 حقق حلم عشاق القطن وامنية الرئيس السيسي في عودة القطن المصري للواجهة، وحمل هذا الموسم عدة مفاجأت اعادة البسمه لمزارعي الاقطان ووضعت القطن المصري على بداية طريق المجد من جديد

فزادت مساحة زراعة القطن المصري من182الف فدان الموسم الماضي الي236 الف فدان موسم 2021، وارتفعت اسعار القطن في وجه قبلي من1800جنيه الموسم الماضي إلى 3800 موسم 2021، كما ارتفعت اسعار القطن في الوجه البحري من 2000جنيه الموسم الماضي الي4600 موسم2021

ونجحت مصر لأول مرة في انتاج القطن الملون باللون الأخضر والبني المقاوم للبكتريا والذي تتضاعف اسعاره عن اسعار القطن الأبيض وبنفس مواصفات القطن المصري الفريدة من نوعها والتي تحتل

المرتبه الأولي عالميا من حيث الجوده والمتانه والنعومه

كما نجحت مصر في تجربة زراعة القطن قصير التيله بانتاجية 15قنطار للفدان

كما تم تطوير وتعديل الكثير من المحالج والمغازل وانشاء اكبر مصنع في الشرق الاوسط للغزل والنسيج في مدينة المحله على مساحة62.5 ألف فدان

واوضح عبدالرحمن انه يتوقع مضاعفة المساحات المنزرعه من الاقطان المصريه عام2022

مطالبا وزارة الزراعة بوضع خطه محكمه لتوفير التقاوي اللازمه بكميات كافيه طبقا للخريطه الصنفيه لكل محافظه والعمل بجديه لتطبيق قانون الزراعات التعاقديه على زراعة القطن تخوفا من تقلب الاسعار العالميه واملا في مواصلة انتعاش زراعة القطن المصري