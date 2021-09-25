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«رجال الأعمال» تبحث مجالات التعاون مع البورصة و«الأوروبي لإعادة الإعمار»

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«رجال الأعمال» تبحث مجالات التعاون مع البورصة و«الأوروبي لإعادة الإعمار» «رجال الأعمال» تبحث مجالات التعاون مع البورصة و«الأوروبي لإعادة الإعمار»

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أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، أنها بصدد توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع مجلس إدارة البورصة المصرية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح الثلاثاء المقبل.

يأتي ذلك على هامش اجتماع للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي مع رئيس مجلس إدارة البورصة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمشاركة ريم السعدي المدير الإقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة بمصر بالبنك صرح بذلك المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين.

وأوضح الشافعي، أن الاجتماع، يهدف لتعزيز التعاون وإقامة شراكة في نشر الوعي لدى مجتمع الأعمال بالدور المحوري للبورصة المصرية في تنمية الأعمال ورفع تنافسية وكفاءة الشركات الإنتاجية والتوسع في الاستثمار المباشر.

وأضاف المهندس حسن الشافعي، أنه سيتم خلال اجتماع اللجنة إلقاء الضوء على آليات التمويل المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

المصرى اليوم

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