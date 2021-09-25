اختتام فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية (صور)

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أسدل الستار على مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الرابعة عشرة «الاستثنائية» وملتقى الأديان في دورته السابعة «هنا نصلى معا»، على مسرح بئر يوسف بالقلعة أمس تحت شعار «رسالة سلام إلى العالم» وسط اجراءات احترازية مشددة وحضور جماهيرى كبير ملأ المسرح.

حضر الختام، سفراء وممثلى بعض الدول وحشد كبير من الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة. شارك في المهرجان فرق مصرية وفرق من السفارات الاجنبية المقيمة في مصر وبعض الدول مثل الأردن – رومانيا- السودان- فرنسا- سوريا- جنوب السودان- اليمن- بنجلاديش-اسبانيا- اليونان- لبنان- اندونسيا، فلسطين، مصر، بالاضافة للفرق الكنائسية.

أكد الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، بأننا سنواصل رسالتنا التنويرية داخليا وخارجياً..حيث نستعد لقافلة السلام في صعيد مصر التي تجوب محافظات قنا وأسيوط وسوهاج، وبناءً على طلب جماهيرالإسكندرية سوف نتوجه قريباً لفضاء كنيسة سانت كاترين بالإسكندرية، أما على المستوى الدولى فقد تلقيت دعوة من المانيا المنظمة لهذا الحدث الكبير، لعمل احتفالية رسالة سلام في إطار المشروع الدولى قافلة السلام ثم ننتقل إلى سويسرا ومنها إلى بولندا.. بعد النجاح الجماهيرى والإعلامى التي حققته رسالة سلام في المانيا..وسوف تنضم معنا فرق من الدول التي تستضيف رسالة سلام.

وأضاف عبدالفتاح بأن مهرجان سماع يهدف إلى نشر ثقافة السلام والتواصل الإنسانى بين الشعوب بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين، حيث تنشد جميع الفرق معاً في هذا الفضاء الروحى من أجل القيم النبيلة والعظيمة في هذه الدورة الإستثنائية دورة التحدى والصمود والإصرار،وأن ارسال رسالة سلام إلى العالم من أرض مصر المباركة تؤكد على جوهر الأديان والمحبة والتسامح والخير وكل الخير إلى شعوب العالم.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر للدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة وقطاعاتها المختلفة، كما وجه الشكر لوزاره السياحة والاّثار والهيئة العامة للتنشيط السياحى والبنك الأهلى المصرى ومؤسسة حوار لفنون وثقافات الشعوب.

كرم المهرجان إهداء درع المهرجان وشهادة تقدير لكل من الأب المطران كلاوديو لوراتى الكومبونيانى( إيطاليا)، القارئ الشيخ أبوالعينين شعيشع وروح الشجن(مصر) وتسلمتها ابنته، ومن اليونان الموسيقار ميكيس ثيودوراكيس وتسلمها المستشار الثقافى اليونانى، ومن مصر جمعية النور والأمل، بالإضافة لتكريم خاص لـ إدواردو بانياغواتريو من أسبانيا، كما تم تكريم الأردن ضيف شرف المهرجان وتسلمها نائب السفير الأردنى .

تضمن حفل الختام في مدخل مسرح بئر يوسف عرض لأطياف المولوية وجمع فيها من الموسيقى ناى جلال الدين الرومى وموسيقى الأندلس والتراتيل القبطية والحركة الرابعة لسيمفونية بيتهوفن التاسعة «نشيد الفرح والسعادة»ثم صعد الجمهور إلى المسرح لمشاهدة حفل الختام الذي بدأ بعزف السلام الجمهورى تلاه عرض الورشة الأولى التي قدمها الفنان انتصار عبدالفتاح والتى جمعت الفرق المشاركة في تركيبة موسيقية فريدة.

أعقب ذلك الورشة الثانية بعنوان«موسيقى الأندلس التي شاركت فيها الفرق المشاركة من اسبانيا والسودان والأردن ومصر، ثم بدات الورشة الثالثة من خلال اليونان بلحن يونانى انطلق من خلال ثقافات مختلفة وصولا إلى الورشة الرابعة التي قدم فيها الفنان انتصار موال في حب الوطن الذي بدأ من فلسطين ومنها إلى مصر والأردن وصولا إلى سوريا.

اختتمت الاحتفالية بدخول مشهد مهيب من المولوية يضم حوالى 31 راقص مولوى والتى كون بها الفنان انتصار فرقة سماع للرقص المولوى، وتداخلت جميع الفرق مع المولوية وعلى غناء النبى ذات الإمام، حيث تفاعل الجمهور وعبر عن ذلك بالتصفيق والزغاريد والهتافات في هذا المشهد المهيب.