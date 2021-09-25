الانشقاقات مستمرة.. استقالة 113 من أعضاء نهضة تونس بينهم قيادات بالصف الأول

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شملت أعضاء من الوطني التأسيسي ومجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية

في شقاق جديد يصيب حركة النهضة في تونس، تقدم 113 من أعضاء الحزب باستقالاتهم بشكل جماعي، اليوم السبت.

وكان من بين موقعي بيان الاستقالة: قيادات من الصف الأول على غرار عبد اللطيف المكي، وسمير ديلو، ومحمد بن سالم، وعدد من أعضاء مجلس النواب المعلق؛ مثل جميلة الكسيكسي، والتومي الحمروني، ورباب اللطيف، ونسيبة بن علي.

وشمل البيان عددًا من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي؛ مثل آمال عزوز، وبعض أعضاء مجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية.

وكان السبب في الاستقالة، وفق "سكاي نيوز عربية"، "الاعتراف بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل، والإقرار بتحمل القيادة الحالية المسؤولية عما وصلت إليه الحركة من عزلة".

ومن بين الأسباب أيضًا: تحمل النهضة "قدرًا مهمًّا من المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع في تونس من تردٍّ بشكل عام"؛ مما استدعى تدخل الرئيس قيس سعيّد قبل أسابيع بقرارات وإجراءات استثنائية.

وقرر سعيّد أواخر شهر يوليو الماضي، إقالة حكومة هشام المشيشي، وتعطيل عمل البرلمان الذي كان تحت سيطرة النهضة، ويترأسه راشد الغنوشي زعيم الحركة.