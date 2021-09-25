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هل يطوي التقارب الأردني السوري ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:56 مساءً
البداية بـ "ديربي جدة ".. ملعب عبدالله الفيصل يعود بحلته الجديدة لاستضافة المباريات
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:54 مساءً
بالصور.. تجاوزات صحية ترصدها "أمانة الطائف" في أنشطة بيع الحليب والأجبان
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:54 مساءً
مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثانية ينطلق غدًا
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:54 مساءً
مصر تعلن عن إحباط مخطط لتمويل أنشطة "جماعة الإخوان"
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:54 مساءً
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب بطريق الخرمة - رنية.. والهلال الأحمر يباشر
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:54 مساءً
"النيابة العامة": إذا عثر رجل الضبط الجنائي على أوراق مختومة ومغلفة يتم تحريزها وبعثها للمحقق
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:54 مساءً
أزمة الغواصات.. وزير الخارجية الفرنسي يدعو لإعادة النظر في علاقات بلاده ببريطانيا وأستراليا
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:54 مساءً
بيسكوف: نسبة التطعيم في روسيا ضد كورونا ليست كافية
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:48 مساءً
رئيس الوزراء اليوناني: لا ننوي الدخول في سباق تسلح مع تركيا لكننا سندافع عن أراضينا وسيادتنا
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الخميس 30 سبتمبر 2021 08:48 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
التوتر بين موسكو وأنقرة... أسمع جعجعة ولا أرى طحنا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 25 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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