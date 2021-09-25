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بعد اتفاق مع السلطات الأمريكية بشأن تهم احتيال .. المديرة المالية لهواوي تغادر كندا

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بعد اتفاق مع السلطات الأمريكية بشأن تهم احتيال .. المديرة المالية لهواوي تغادر كندا بعد اتفاق مع السلطات الأمريكية بشأن تهم احتيال .. المديرة المالية لهواوي تغادر كندا

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غادرت الصينية منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي الأراضي الكندية مساء الجمعة، في طريقها إلى بلادها بعدما توصلت إلى اتفاق مع الادعاء الأمريكي لإنهاء قضية احتيال مصرفي مقامة ضدها، وذلك في تطور يسهم في تخفيف التوتر بين الصين والولايات المتحدة.

وبعد ساعات من الإعلان، أفرجت السلطات الصينية عن كنديين اثنين كانت قد احتجزتهما بعد إلقاء القبض على منغ في كندا في ديسمبر 2018 لكن الصين نفت أن يكون احتجازهما مرتبطا بقضية منغ.

وغادر الرجلان الصين في طريقهما إلى كندا.

وكانت القضية مصدر خلاف رئيسيا في العلاقات الأمريكية الصينية حيث أشار مسؤولون صينيون إلى ضرورة حلها لإنهاء الجمود الدبلوماسي بين أكبر قوتين في العالم.

وأُلقي القبض على منغ في مطار فانكوفر الدولي في ديسمبر 2018 بناء على مذكرة من الولايات المتحدة، ووجهت إليها تهم الاحتيال المصرفي والإلكتروني على خلفية مزاعم بتضليل إتش.إس.بي.سي بشأن التعاملات التجارية لعملاق معدات الاتصال في إيران.

ونشرت رويترز في نبأ حصري الجمعة أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق تأجيل المحاكمة مع منغ.

ويتعلق الاتفاق بمنغ وحدها، وقالت وزارة العدل الأمريكية إنها تجهز لرفع دعوى ضد شركة هواوي.

وذكر مصدر مطلع أن منغ وهي ابنة رين تشنغفي مؤسس هواوي غادرت كندا على متن رحلة متجهة إلى مدينة شنتشن.

وكان الكنديان، وهما رجل الأعمال مايكل سبافور والدبلوماسي السابق مايكل كوفريج، محتجزين في الصين منذ أكثر من ألف يوم. وقضت محكمة صينية في أغسطس آب بسجن الأول 11 عاما بتهمة التجسس.

من جانبه قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تصريحات صحفية، الجمعة، إن الرجلين غادرا المجال الجوي الصيني في طريقهما إلى كندا.

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